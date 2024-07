बाइडन बोले, भगवान ही मुझे राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर कर सकते हैं

Vivo T3 Lite to launch on June 27 : वीवो T3 लाइट 5G (Vivo T3 Lite 5G) को लेकर चर्चाएं हैं कि यह वीवो का अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा। T-सीरीज का नया स्मार्टफोन 27 जून को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक वेबसाइट और इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी है। जानते हैं क्या होंगे इसके फीचर्स (Vivo T3 Lite 5G Specifications and price in india)