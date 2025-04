इसराइल ने फिर किए गाजा पर हवाई हमले, 15 लोगों की मौत, 40 घायल

Israel again carried out air strikes on Gaza : इसराइली विमानों ने बुधवार को युद्धग्रस्त उत्तरी गाजा में एक रिहायशी इमारत पर हमला किया, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। हमले में कम से कम 40 लोग घायल भी हुए हैं। जान गंवाने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। बचाव दल मलबे के नीचे लोगों की तलाश कर रहे हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बुरी तरह तबाह हो चुके फलस्तीन में फिर से शुरू हुई लड़ाई में नरमी का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जान गंवाने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। उसने कहा कि गाजा शहर के शिजैय्याह इलाके में चार मंजिला इमारत पर इसराइली हवाई हमले हुए जिसमें कम से कम 40 लोग घायल भी हुए हैं।

उसने कहा कि बचाव दल मलबे के नीचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसराइली सेना ने कहा कि उसने हमास के एक वरिष्ठ उग्रवादी को मारा है, जिसका शिजेय्याह से होने वाले हमलों में हाथ था। उसने उसका नाम नहीं बताया और न ही कोई और विवरण दिया।

इसराइल नागरिकों की मौतों का ठीकरा उग्रवादी संगठन पर फोड़ता है। बंधकों को रिहा करने के लिए हमास पर दबाव बढ़ाते हुए, इसराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों में व्यापक निकासी आदेश जारी किए हैं, जिनमें शिजेय्याह भी शामिल है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour