चरम पर महंगाई, ATM से पैसे नदारद, क्या श्रीलंका की राह पर है पाकिस्तान?

इस्लामाबाद। इन दिनों सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। देश में अप्रैल तक 2 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच कर 13.4 फीसदी हो गई। एटीएम में पैसे नहीं है तो पंपों पर लंबी कतारें दिखाई दे रही है। यहां भी श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के दलदल में फंसने की आशंका गहरा गई है।

No Petrol available in any petrol station in Lahore??? No cash available in ATM machines?? Why a common man have to suffer from political decisions. @ImranKhanPTI @CMShehbaz @MaryamNSharif @BBhuttoZardari