प्रेमिका को चाकू मारने से पहले हैदराबाद के युवक ने गूगल पर सर्च किया- कैसे करें मर्डर

man find on google how to murder : ब्रिटेन में हैदराबाद के एक युवक ने 2022 में लंदन के एक रेस्तरां में अपनी पूर्व प्रेमिका को नौ बार चाकू मारे थे। चाकू मारने से पहले उसने उसका गला काटा था। उसने हत्या की कोशिश से पहले गूगल पर सर्च किया था कि मर्डर कैसे करें। उसने लिखा था कि "चाकू से एक इंसान को तुरंत मारने" के तरीके क्या हैं।





घटना को हैदराबाद के 25 वर्षीय श्रीराम अंबरला ने दिया था। उसने अपनी पूर्व प्रेमिका 23 वर्षीय सोना बीजू पर उस रेस्तरां में हमला किया था, जहां वह काम करती थी और धमकी दी कि यदि वह उससे शादी करने के लिए सहमत नहीं हुई तो वह उसे मार डालेगा। जब बीजू ने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि वह उसके नियमों के अनुसार नहीं जीना चाहती। अंबरला ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। हालांकि इस क्रूर हमले में वो बच गई, लेकिन गंभीर हालत में उसे एक महीना अस्पताल में बिताना पड़ा। पुलिस की जांच में अंबरला को दोषी पाया गया और लंदन में 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई।





ये सब गूगल पर सर्च किया था उसने : उसकी सजा की सुनवाई के दौरान, अदालत को बताया गया कि अंबरला पर हमला करने से कुछ क्षण पहले, उसने ऑनलाइन ढूंढा था कि 'क्या होगा अगर कोई विदेशी ब्रिटेन में किसी की हत्या कर दे'। चाकू से किसी को मारना कितना आसान है'। और 'किसी को कैसे मारा जाए'





अदालत को बताया गया कि 2022 का हमला अंबरला द्वारा वर्षों तक बीजू को धोखा देने और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के बाद हुआ। हैदराबाद के एक कॉलेज में मुलाकात के बाद 2017 में दोनों ने डेटिंग शुरू की।





हालांकि, रिश्ता जल्दी ही अपमानजनक हो गया और 2019 के आसपास दोनों अलग हो गए। इस दौरान अंबरला ने बीजू को डराने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकियों का इस्तेमाल भी किया। पीड़िता ने कहा कि वह बार-बार अप्रत्याशित रूप से उसके घर आता था और उसे शादी करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था।

