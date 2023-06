पीएम मोदी के फैन हुए एलन मस्क, कहा- भारत में ज्यादा संभावनाएं, टेस्ला के आने की उम्मीद बढ़ी

PM Modi in USA : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमेरिकी हस्तियों से मुलाकात की, जिसमें टेस्ला, स्पेसएक्स के CEO एलन मस्क भी शामिल हैं। मुलाकात के बाद मस्क ने कहा कि मैं मोदी का प्रशंसक हूं। यह एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफी पसंद करता हूं।

मस्क ने कहा कि मैं भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हूं। भारत में दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में अधिक संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वह हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

मोदी से मुलाकात के बाद पत्रकारों ने जब सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के मालिक मस्क से कंपनी के पूर्व मालिक तथा सीईओ जैक डोर्सी के भारत सरकार के खिलाफ हाल ही में लगाए आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकार की बात मानने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है अन्यथा वह बंद हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि हम केवल किसी भी देश में कानूनों का पालन कर सकते हैं। हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते।

मस्क ने कहा कि अलग-अलग सरकारों के अलग-अलग नियम और कानून हैं। कानून के तहत जो संभव होगा हम उसके अनुसार अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या टेस्ला (वाहन कंपनी) भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी, इस पर मस्क ने कहा कि वह अगले साल देश की यात्रा की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी।

मस्क ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद है कि हम निकट भविष्य में साथ काम करने में सक्षम होंगे।

मस्क के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एलन मस्क। हमने ऊर्जा से लेकर आध्यात्मिकता तक के कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की।

Great meeting you today @elonmusk! We had multifaceted conversations on issues ranging from energy to spirituality. https://t.co/r0mzwNbTyN pic.twitter.com/IVwOy5SlMV