भूकंप से थर्राया पाकिस्तान, 20 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

हरनई। के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित हरनई में गुरुवार को का तेज झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई। भूकंप में कम से कम 20 लोग मारे गए। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर हैं।

हरनई में गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे जब भूकंप के भीषण झटके महसूस किए गए तब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। लोगों ने धरती का कंपन महसूस किया और घरों से निकलकर भागे।

