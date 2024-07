किसने चलाई डोनाल्ड ट्रंप पर गोली, FBI ने किया खुलासा

एफबीआई ने पूर्व राष्ट्रपति पर हमला करने वाले की पहचान पेंसिल्वेनिया के 20 वर्षीय व्यक्ति के रूप में की है। एफबीआई ने अभी तक शूटर का नाम जारी नहीं किया है।

एफबीआई के अधिकारी पेंसिल्वेनिया के बटलर में घटनास्थल पर मौजूद हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। एजेंसी ने कहा कि आगे बढ़ने पर एफबीआई अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ संयुक्त रूप से जांच करेगी।

बताया जा रहा है कि एक शूटर ने काफी ऊंचाई वाली जगह से ट्रंप पर गोलीबारी की। इसमें रैली में मौजूद शख्स के साथ-साथ एक बंदूकधारी की भी मौत हुई है। गोली चलने के तुरंत बाद यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने ट्रंप को मंच से नीचे उतार दिया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने एक हमलावर को मार गिराया है।

