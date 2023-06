डोनाल्ड ट्रंप दोषी होने के बाद भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव

GST evasion of more than 81000 crores: मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को कहा कि महकमे को फर्जी कारोबारी प्रतिष्ठानों के देशभर में फैले नेटवर्क के जरिये 8100 करोड़ रुपए से ज्यादा की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी के सुराग मिले हैं।