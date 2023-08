विमान में नाबालिग लड़की के सामने की अश्‍लील हरकत, भारतीय मूल का चिकित्सक गिरफ्तार

Obscene act in front of minor girl in Plane : अमेरिका में भारतीय मूल के एक चिकित्सक को पिछले साल एक उड़ान में एक किशोरी के बगल में बैठकर कथित तौर पर अश्लील कृत्य करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

मैसाचुसेट्स स्थित अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, डॉ. सुदीप्त मोहंती (33) को गुरुवार को एक आपराधिक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहंती पर अमेरिका के विशेष विमान क्षेत्राधिकार में रहते हुए अशोभनीय और अश्लील कृत्य के आरोप लगाए गए हैं। चिकित्सक मोहंती को बोस्टन में एक संघीय अदालत में पेश किया गया और कुछ शर्तों पर रिहा कर दिया गया।

पिछले साल मई में मोहंती एक महिला साथी के साथ होनोलूलू से बोस्टन के बीच यात्रा कर रहे थे। मोहंती 14 वर्षीय एक किशोरी के बगल में बैठे थे, जो अपने दादा-दादी के साथ यात्रा कर रही थी। आरोपों के अनुसार, उड़ान के दौरान किशोरी ने मोहंती को हस्तमैथुन करते हुए देखा।

आरोपों के अनुसार किशोरी एक अलग पंक्ति में एक खाली सीट पर चली गई और बोस्टन पहुंचने के बाद परिवार के सदस्यों को इस घटना के बारे में सूचित किया। इसके बाद कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचित किया गया।

एफबीआई प्रभारी, बोस्टन डिवीजन के कार्यवाहक विशेष एजेंट क्रिस्टोफर डिमेना ने कहा, डॉ. मोहंती पर 14 वर्षीय लड़की के सामने जो कृत्य करने का आरोप है, वह निंदनीय है।

Edited By : Chetan Gour (भाषा)