चालबाज चीन की निकली हेकड़ी, वीडियो जारी कर अब खुद को बताया गलवान का विक्टिम

लद्दाख। पूर्वी की गलवान घाटी में जून 2020 हुई हिंसा में चीनी सैनिकों की मौत की बात स्वीकारने के बाद चीन ने एक झड़प का एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव साफ दिख रहा है। अब तक अपनी दादागिरी के लिए दुनियाभर में कुख्‍यात चीन अब गलवान में खुद को विक्टिम बता रहा है।

चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने वीडियो जारी कर भारतीय सेना पर हमला करने का आरोप लगाया है। वीडियो में भारतीय सैनिकों के साथ कहासुनी के साथ ही मारे गए चीनी सैनिकों की फोटो भी दिखाई गई है। इस वीडियो पर अभी तक भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

चीन के स्‍टेट मीडिया के विश्‍लेषक शेन शिवाई द्वारा शेयर किए गए 3 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो में भारतीय सैनिकों ने चीनी क्षेत्र में अवैध रूप से घुसने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वीडियो के माध्यम से चीन ने यह बताने का प्रयास किया कि चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने ही उकसाया और बातचीत करने गए चीनी सैनिकों पर हमला भी किया।

On-site of last June’s #GalwanValley skirmish released. It shows how did #India’s border troops gradually trespass into Chinese side. #ChinaIndiaFaceoff pic.twitter.com/3o1eHwrIB2