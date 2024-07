न्यूजर्सी में अमिताभ की प्रतिमा गूगल मैप पर पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र के रूप में सूचीबद्ध

Amitabh's statue in New Jersey : अमेरिका के न्यूजर्सी (New Jersey) में एक भारतीय-अमेरिकी व्यवसायी द्वारा उसके घर के बाहर स्थापित बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आदमकद प्रतिमा को गूगल मैप ने पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र के रूप में सूचीबद्ध किया है। गोपी सेठ ने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में एडिसन शहर स्थित अपने आवास के बाहर अगस्त 2022 में बच्चन की आदमकद प्रतिमा स्थापित की थी।





सेठ का घर लोकप्रिय स्थलों में से एक बना : सेठ ने रविवार को कहा कि अमिताभ बच्चन की प्रतिमा के कारण हमारा घर पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बन गया है। गूगल सर्च द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बाद इस जगह पर आने वाले लोगों की संख्या रोजाना बढ़ रही है।

जाने-माने भारतीय अभिनेता के प्रशंसक इस स्थान पर आकर तस्वीरें एवं सेल्फी लेते हैं और उन्हें 'इंस्टाग्राम' एवं 'एक्स' जैसे सोशल मीडिया मंचों पर साझा भी करते हैं। सेठ ने प्रतिमा को देखने आए प्रशंसकों के कुछ वीडियो भी साझा किए।

उन्होंने कहा कि दुनियाभर से बच्चन के प्रशंसक प्रतिमा को देखने आते हैं। प्रतिदिन 20 से 25 कारों में परिवार आते हैं। यहां आने वाले लोग इस महान अभिनेता की प्रशंसा करते हुए अक्सर यहां पत्र छोड़कर जाते हैं। सेठ ने कहा कि हमारा घर बच्चन की वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है और दुनिया के हर कोने से आए उनके प्रशंसकों का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है।(भाषा)

