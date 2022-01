‘निमंत्रण कार्ड’ से उगेगा ‘आंवले का पौधा’, कितना दम है इस दावे में!

निमंत्रण पत्र के अंत में लिखा है,Sow this card to grow an Amla Plant.क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम इस कार्ड को जमीन में बोएंगे तो आंवला का पौधा उगेगा? हां, अगर हम थोड़े से प्रयास से इस कार्ड को लगाएंगे, तो आंवला के कुछ पौधे जरूर उगेंगे।हालांकि इस तरह की कल्पना करना मुश्किल है, मगर हमारे देश की सरकार ने वैज्ञानिकों की इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति के संयोजन से इस विचार को साकार करके सामूहिक आधार पर इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है।बीज पत्र (Seeds Paper) से गणतंत्र दिवस आमंत्रण पत्रक बनाया गया है। विभिन्न तकनीकों के उपयोग के माध्यम से कार्ड को कागज बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें बीज होते हैं और उस पर छपाई होती है।ये जो पेपर कार्ड बनाया है वो आमले के जो बीज होते हैं, उनसे बनाया गया है, मतलब इस पेपर को अगर हम जमीन में मिट्टी के साथ बौ देंगे और पानी देंगे तो आमले का वृक्ष होगा।यह इनविटेशन कार्ड आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिको और आयुष डॉक्टरों के साथ मिलकर बनाया है। दावा तो कुछ ऐसा ही किया गया है, हालांकि यह तो प्रैक्‍ट‍िकल करने के बाद ही पता चल सकेगा कि इस दावे में कितना दम है।