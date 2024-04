संजय शुक्ला को भाजपा में शामिल होने के बाद भी नहीं मिली राहत, 140 करोड़ का नोटिस लाखों घनमीटर मुरम और पत्थर निकालने का मामला है

Notice of Rs 140 crore to Sanjay Shukla and others : इंदौर जिला प्रशासन ने कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक संजय शुक्ला (Sanjay Shukla), उनके भाई राजेंद्र शुक्ला सहित 2 अन्य को अवैध खनन के मामले में 140.63 करोड़ का नोटिस (Notice) जारी किया गया है। जिले में यह अब तक की सबसे बड़ी जुर्माना राशि (fine amount) बताई जा रही है। अगली सुनवाई 19 अप्रैल को है जिसमें शुक्ला बंधुओं व अन्य को जवाब देना होगा।





बारोली में हुआ अवैध खनन : अपर कलेक्टर गौरव बैनल के अनुसार बारोली में हुए अवैध खनन में खनिज विभाग ने गणना के बाद जो जानकारी निकाली है, उसके मुताबिक यहां से 4 लाख 2 हजार 633 घन मीटर मुरम और 2 लाख घनमीटर से ज्यादा पत्थर निकाला गया है।





मामले में संजय शुक्ला, राजेन्द्र शुक्ला, ईडन गार्डन गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष नीलेश पिता बनवारीलाल पंसारी और मेहरबान सिंह के खिलाफ 140 करोड़ 63 लाख 14 हजार 330 रुपए का नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में फरवरी 2017 में केस दर्ज किया गया था। पूर्व कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने भी इसे संज्ञान में लिया था। वर्तमान कलेक्टर आशीष सिंह के आने के बाद 8 फरवरी 2024 को खनिज विभाग ने हिसाब बनाया।

