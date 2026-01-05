सोमवार, 5 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
इंदौर , सोमवार, 5 जनवरी 2026 (13:29 IST)

इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों पर पूछा सवाल, ऐसा था मंत्री प्रतिमा बागरी का रिएक्शन

pratima bagri
Indore Water Crisis : मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों पर सवाल पूछने पर माइक को धक्का देकर चली गईं। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
 
वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही बागरी से दूषित पानी से हुई मौत पर सवाल पूछा जाता है, वे माइक हटाती है और वहां से चली जाती है। 
 
वीडियो में पत्रकार मंत्री से यह सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है? हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि यह वीडियो कब का है।
गौरतलब है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक इस मामले में 3000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 20 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta 
