इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों पर पूछा सवाल, ऐसा था मंत्री प्रतिमा बागरी का रिएक्शन

Indore Water Crisis : मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों पर सवाल पूछने पर माइक को धक्का देकर चली गईं। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जैसे ही बागरी से दूषित पानी से हुई मौत पर सवाल पूछा जाता है, वे माइक हटाती है और वहां से चली जाती है।

वीडियो में पत्रकार मंत्री से यह सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि इंदौर मामले में बचने का कारण क्या है? हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि यह वीडियो कब का है।

She is Pratima Bagri minister in MP



When she was questioned about the deaths caused by contaminated water in Indore, she pushed away the mike and ran off.



Such shameless people are ministers . No resignation no accountability in BJP . pic.twitter.com/36hhvuj44T — Surbhi (@SurrbhiM) January 5, 2026

गौरतलब है कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी। अब तक इस मामले में 3000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 20 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta