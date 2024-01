खजराना गणेश को BJP के झंडे वाले वस्त्र चढ़ाने के मामले में इंदौर के सांसद बरी

spicejet will start 8 flights to ayodhya from 1st february: एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) देश के विभिन्न स्थानों से उत्तरप्रदेश के अयोध्या के लिए 1 फरवरी से 8 उड़ानें शुरू करेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) इसका शुभारंभ करेंगे।