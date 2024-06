World environment day : पर्यावरण बचाने के 5 सरल सूत्र

सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए? (What To Eat After Cesarean Delivery) सिजेरियन डिलीवरी (सी-सेक्शन) के बाद महिला को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। सी-सेक्शन के बाद जल्दी रिकवरी के लिए महिलाओं को पर्याप्त आराम के साथ-साथ अपने खानपान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस दौरान हेल्दी डाइट लेने से मां और बच्चे, दोनों की सेहत दुरुस्त रहती है। आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से सिजेरियन डिलीवरी के बाद जल्दी रिकवरी में मदद मिल सकती है। आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए -