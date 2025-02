कुलदीप, हार्दिक और अक्षर ने सांस ही नहीं लेने दी पाकिस्तानी बल्लेबाजों को

Innings Break!



A fine bowling display from #TeamIndia and Pakistan are all out for



wickets for Kuldeep Yadav

wickets for Hardik Pandya

A wicket each for Axar Patel & Ravindra Jadeja



Over to our batters



Scorecard https://t.co/llR6bWyvZN#PAKvIND |… pic.twitter.com/Xo9DGpaIrX