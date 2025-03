Debut के 9 साल बाद केएल राहुल बन पाए किसी ICC विजेता टीम का हिस्सा

पनौती है, हार का कारण है, टीम का दामाद है वगैरह वगैरह, यह सब पिछले 9 सालों में केएल राहुल ने बहुत सुना और लगा कि उनके रहते तो भारत कोई विश्वकप या आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकता।यह बात तब और साबित हो गई जब साल 2024 की टी-20 टीम से वह निकाले गए और भारत 11 साल बाद कोई विश्वकप या ट्रॉफी जीत गया। सबने मान लिया यह था इस कारण ही नहीं जीत पा रहे थे।साल 2016 में वनडे डेब्यू करने वाले केएल राहुल के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आजतक कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। पहले वनडे मैच में शतक जड़ने वाले वह पहले भारतीय बल्लेबाज है, भले ही यह काम उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ किया हो।वह शुरुआत में आईसीसी के सफेद गेंद का हिस्सा कम ही रहे। उन्हें 2019 वनडे विश्वकप में चोटिल शिखर धवन की जगह मिली। जिसका उन्होंने बखूबी फायदा उठाया बस सेमीफाइनल में वह फ्लॉप हो गए।इसके बाद उन्हें टी-20 विश्वकप में खिलाया गया। यहां उनको सबसे ज्यादा उलाहनाएं मिली। कई बार पहला ओवर मेडन खेलने पर यह बात कही जाने लगी कि राहुल टी-20 को टी-19 बना देते हैं। 21 और 22 के टी-20 विश्वकप में उनके जितने भी अर्धशतक आए वह छोटी टीमों के विरुद्ध आए।आखिरकार फैंस के बढ़ते दबाव के कारण वह टी-20 टीम से बाहर निकाले गए। लेकिन वनडे प्रारुप में उन्होंने एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ शतक मारकर अपने नए अवतार की उदघोषणा की।उनका यह फॉर्म वनडे विश्वकप 2023 में भी बरकरार रहा। साथ में उन्होंने इस विश्वकप में कमाल की कीपिंग की। लग रहा था कि अब इंतजार खत्म हुआ लेकिन फाइनल में टीम हारी और ठीकरा राहुल के सिर फूटा। 107 गेंदो में बनाए गए 66 रनों को फैंस ने खूब कोसा। इस पारी में राहुल ने सिर्फ 1 चौका लगाया था।टी-20 टीम से बाहर निकले के बाद भी वह वनडे और टेस्ट का हिस्सा बने रहे। चैंपियन्स ट्रॉफी में उन्होंने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद रहकर यह सुनिश्चित किया कि वह एक बार आसीसी ट्रॉफी के विजेता सदस्य बनने के हकदार जरुर बने।