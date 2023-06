गंजापन दूर करने के 3 कारगर उपाय, डॉक्टर की सलाह से आजमाकर देखें?

Ganjapan kaise door kare : कई पुरुषों के वक्त के पहले ही बाल झड़ जाते हैं। वे समयपूर्व ही गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। गंजापन दूर करने के कई लोग दावा करते हैं, परंतु हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा नुस्खा पुराने समय से आजमाया जा रहा है। इससे उन लोगों के बाल आने की संभावना है जिनके बालों को थोड़ी बहुत जड़ें बची हुई हो।

आंकड़े का दूध लगाने से होगा गंजापन दूर | Baldness will go away by applying aakde ka doodh:

शिवजी को आंकड़े का फूल अर्पित किया जाता है।

यदि कुछ दिनों तो सिर के खाली स्थान पर आंकड़े का दूध लगाया जाए तो बाल उगने लगते हैं।

आंकड़े का दूध गरम होता है। ताजे दूध का ही उपयोग किया जाता है।

उसी वक्त आंकड़े की छोटी सी डाली को तोड़कर उसमें से निकल रहे दूध की 4 से 5 बूंदों को सिर पर लगाएं।

जोंक थेरेपी से करें गंजापन दूर | Remove baldness with leech therapy:

यदि डेंड्रफ, फंगस या किसी फफूंद के कारण आपके बाल झड़ गए हैं तो जोंक थैरेपी आजमाएं। इसे विज्ञान की भाषा में लीच थैरेपी कहा जाता है। यह थैरेपी गंजेपन में सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है। गंजेपन के लिए इस इलाज का इस्तेमाल करीब 2,000 से भी ज्यादा सालों से जारी है। हिन्दू वेद अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। इस थैरेपी में जोंक को आपके सिर पर डाल देते हैं। सिर का जो भी दूषित खून होता है उसे जोंक चूस लेती है। सिर में फफूंद या फंगस हो जाती है जिसके कारण रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और बालों की जड़ें कमजोर होकर बाल झड़ने लगते हैं। जोंक इस फंगस को खा जाती है और सिर पूरी तरह से साफ होकर फफूंद मुक्त हो जाता है। इससे सिर में रक्तशोधन होकर रक्त का संचार बढ़ जाता है और नए सिरे से रोम छिद्रों में बाल उगने लगते हैं। आधे घंटे तक सिर से चिपकी रहने वाली जोंकों को फिर 6 माह तक इस्तेमाल नहीं किया जाता और उन जोंकों को दूसरे के सिर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। आधा घंटे के बाद जोंक के मुंह पर हल्दी डालकर उसे सिर से अलग कर लिया जाता है। जोंक चिकित्सा के दौरान और बाद में भी किसी भी प्रकार के साबुनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहता है। इसके अलावा लहसुन या प्याज का रस लगाने से भी बालों का फंगस दूर होता है।

गंजापन दूर करे अमरबेल का तेल | Ganjapan dur karne amarbel ka tel:

कहते हैं कि इस बेल को पीसकर तिल के तेल में मिलाकर इसका पेस्ट सिर में लगाने से नए बाल उगते हैं।

अमरबेल के टूकड़े करके इसे तिल के तेल में हल्की धीमी आंच पर कम से कम आधा घंटे तक गरम करें। फिर उस तेल को छानकर एक शीशी में भरकर उसे प्रतिदिन सिर में लगाएं।

कहते हैं कि 5 ग्राम अमरबेल को कूट पीसकर आधा लीटर पानी में 20-25 मिनट तक उबालें। फिर ठंडा होने के बाद इस पानी से बालों को धोएं। ऐसा करने से सिर का फंगस दूर होकर बालों को झड़ने से रोकता है। यह नए बाल भी उगाता है।

अमरबेल के काढ़े का निर्माण कर इसे बालों में लगाने से रुसी, बालों का झड़ना और बालों के सफेद होने जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है।

डिस्क्लेमर : सेहत संबंधी घरेलू नुस्खे डॉक्टर की सलाह पर ही आजमाएं।