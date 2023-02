होली कब है? 7 मार्च और 8 मार्च को लेकर क्यों है कंफ्यूजन?

What is the dream of a monkey : बंदर को देखने के सपने बहुत आते हैं। लंगूर, बंदर या वानर को अंग्रेजी में मंकी कहते हैं। बंदर का सपना देखना वैसे तो शुभ माना गया है लेकिन बंदर किस स्थिति में दिखाई दे यह उस पर भी डिपेंड करता है। तभी तय होता है कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ। सपने में बंदर, लाल मुंह का बंदर, काले मुंह का बंदर आदि देखने का अर्थ भी अलग अलग होता है।