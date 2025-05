सिंदूर किस चीज से बनता है? जानिए सिंदूर के पेड़ के बारे में सब कुछ

सिंदूर किस चीज से बनता है? जानिए सिंदूर के पेड़ के बारे में सब कुछ

sindoor is made from which plant: भारतीय संस्कृति में 'सिंदूर' केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सुहाग, समर्पण, बलिदान और शक्ति का प्रतीक है। यह वो पावन लाल रंग है जो शादीशुदा स्त्रियों के मांग में शोभा बढ़ाता है, तो वहीं किसी वीरता भरे मिशन को जब 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम दिया जाता है, तब वह दुश्मनों को चेतावनी बन जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जिस सैन्य कार्रवाई को "ऑपरेशन सिंदूर" नाम दिया गया, उसने इस शब्द को एक बार फिर राष्ट्रीय भावना और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ दिया। इसी बीच सिंदूर की चर्चा हर तरफ चल रही है। यहां तक कि एंट्रेंस परीक्षा में भी सिंदूर की पैदावार से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं। सिंदूर, जो एक महिला के प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक है, अब देश की सैन्य चेतना में भी वही भावना भर रहा है। क्या आप जानते हैं कि यह गाढ़ा लाल रंग प्राकृतिक रूप से किस फल से प्राप्त होता है? किस पौधे के बीजों से यह पवित्र सिंदूर बनता है? आइए जानें-

सिंदूर कैसे बनता है?

भारत में सिंदूर दो तरह से तैयार किया जाता है -

1. पारंपरिक प्राकृतिक तरीका

2. रासायनिक (synthetic) तरीका

पारंपरिक रूप में सिंदूर एक विशेष पेड़ के फल से प्राप्त बीजों से तैयार किया जाता है, जिसे आम बोलचाल में "सिंदूर का पेड़" या "कमिला वृक्ष (Kamila Tree)" कहा जाता है।

कमिला फल और सिंदूर का पेड़

कमिला फल (Kamila Fruit) को संस्कृत में रक्तरोहिणी, हिंदी में सिंदूर फल और अंग्रेजी में Flame of the Forest या Butea Monosperma कहा जाता है। यह पेड़ ज्यादातर भारत, नेपाल और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। इसके फूल चमकीले लाल या नारंगी होते हैं, जो वसंत में खिलते हैं और होली से पहले गांवों को रंगीन कर देते हैं। इस पेड़ के बीजों से जो पाउडर प्राप्त होता है, वह गहरे नारंगी-लाल रंग का होता है और यही प्राकृतिक सिंदूर का स्रोत है। इसे सुखाकर और पीसकर पारंपरिक सिंदूर तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में बाजार में मिलने वाले अधिकतर सिंदूर रासायनिक तत्वों से बनाए जाते हैं, जिनमें पारा (Mercury), लेड (Lead) जैसे हानिकारक तत्व होते हैं। यह त्वचा, आंखों और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।इसीलिए कमिला फल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बना सिंदूर स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है।

युद्धकाल में राजाओं द्वारा युद्ध का उद्घोष करते समय, सैनिकों के ललाट पर सिंदूर लगाया जाता था जो विजय का संकल्प दर्शाता था। आज जब पहलगाम के बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसी सैन्य कार्रवाई को यह नाम दिया जाता है, तो यह दर्शाता है कि देश के जवान, भारत की सेना, देश की मांग की रक्षा में सदैव खड़े रहेंगे।