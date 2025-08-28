क्षमा पर्व पर कविता : मिच्छामि दुक्कड़म्

teachers day par nibandh hindi mein: शिक्षक दिवस, हर साल 5 सितंबर को भारत में बड़े उत्साह और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब डॉ. राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाने की अनुमति मांगी। इस पर डॉ. राधाकृष्णन ने सुझाव दिया कि उनके जन्मदिन को व्यक्तिगत रूप से मनाने के बजाय, इसे 'शिक्षक दिवस' के रूप रूप में मनाया जाए, ताकि समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सराहा जा सके। तब से, यह दिन हमें उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, जो हमारे जीवन को आकार देते हैं।