अक्षय तृतीया पर कुंडलिया छंद

red or green apple which is better hindi: गर्मियों में जब शरीर को हल्का, ऊर्जा से भरपूर और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव बनाए रखना हो, तब सेब एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। लेकिन जब बात आती है कि सेब कौन सा खाएं – लाल या हरा? तो बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं।