बुधवार, 17 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. साहित्य आलेख
  4. Dr. Abhigyat was awarded the Harivansh Rai Bachchan
Written By WD Feature Desk
Last Updated :कोलकाता , बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (10:46 IST)

इदारा महफिल ए खुशरंग की ओर से डॉ. अभिज्ञात को हरिवंश राय 'बच्चन' अवार्ड, 12 विभूतियां सम्मानित

'पुनर्जागरण में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भूमिका' पर परिसंवाद और सम्मान समारोह

Idara Mehfil-e-Khushrang
सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था 'इदारा महफिल-ए-खुशरंग' की ओर से वर्ष 2025 के पुरस्कार एक समारोह में प्रदान किए गए। हावड़ा के टिकियापाड़ा में कल्पना चावला ऑडिटोरिम में संस्था के 13वें वार्षिक आयोजन में एक दर्जन विभूतियों को साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिए गए। 
 
डॉ. अभिज्ञात को डॉ. हरिवंश राय बच्चन अवार्ड, नुसरत जहां को सलमा सुल्ताना अवार्ड, एसएम आरज़ू को मुजफ्फर हन्फी अवार्ड, आमिर अहमद खान को अल्कामा शिबली अवार्ड, पत्रकार मोहम्मद वाजिद को अहमद सईद अहमदाबादी अवार्ड, अरशद नियाज को मुंशी प्रेमचंद अवार्ड, इम्तियाज कैसर को कैसर शमीम अवार्ड, सहर मजीदी को हाजिक अंसारी अवार्ड, डॉक्टर अली अकबर को मदर टेरेसा अवार्ड, गोपाल सेनापति को मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड, ख्वाजा अहमद हुसैन को गौहर गाजीपुरी अवार्ड, जाहिद अहमद को सालिक लखनऊ अवार्ड से नवाजा गया। 
 
समारोह के उद्घाटन इस्माइल परवाज, संस्था के अध्यक्ष हलीम साबरी, महासचिव मोहम्मद अफजल खान, विशेष अतिथि समाजसेवी हफिजुर रहमान ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ताहिर बेग देहलवी ने किया। समारोह के एक अन्य सत्र में 'पुनर्जागरण में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भूमिका' पर परिसंवाद हुआ।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्चfasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है?

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोग

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोगNegative thinking: आधुनिक चिकित्सा और शोध यह मानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाले नकारात्मक विचार, भावनाएं और तनाव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करके कई रोगों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं या लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं। मनोविज्ञान (Psychology) और मनो-दैहिक चिकित्सा (Psychosomatic Medicine) से जुड़े यहां 10 ऐसे नकारात्मक विचार दिए गए हैं, जिनके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को आमतौर पर इनसे जोड़ा जाता है।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रियRahu Dosh in Vastu: यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर वास्तु दोष है जिसका सीधा संबंध राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। यदि घर में शौचालय (टॉयलेट) की स्थिति वास्तु के अनुसार गलत है, तो यह वास्तव में राहु के नकारात्मक प्रभाव को सक्रिय कर सकता है।

और भी वीडियो देखें

Christmas Recipes: क्रिसमस के खास 5 पकवान: स्वाद में चार चांद लगाने वाली रेसिपीज

Christmas Recipes: क्रिसमस के खास 5 पकवान: स्वाद में चार चांद लगाने वाली रेसिपीजChristmas Dishes: क्रिसमस सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह आनंद और स्वादिष्ट भोजन का भी पर्व है। क्रिसमस के दिन लोग खास पकवानों के साथ परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। चाहे वह क्रिसमस केक हो, रोस्टेड टर्की या चॉकलेट कुकीज़, प्रत्येक पकवान में विशेष प्यार और ध्यान दिया जाता है, जो इस पर्व को और भी खास बना देता है।

Vijay Diwas: 16 दिसंबर 1971: भारत-पाकिस्तान युद्ध का ऐतिहासिक विजय दिवस

Vijay Diwas: 16 दिसंबर 1971: भारत-पाकिस्तान युद्ध का ऐतिहासिक विजय दिवस16 December 1971 Vijay Diwas: 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाने की परंपरा भारत में 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की सैन्य विजय की याद में बनाई गई थी। इस दिन भारतीय सेना की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत को सम्मानित किया जाता है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों पर जबरदस्त सफलता प्राप्त की थी।

Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदे

Peanuts health benefits: पीनट्स खाने से शरीर को मिलते हैं ये 9 फायदेPeanuts: मूंगफली के दाने खाने से शरीर को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। इसे अक्सर 'गरीबों का बादाम' भी कहा जाता है क्योंकि यह बादाम के समान ही पौष्टिक और ऊर्जा से भरपूर होती है। इस लेख में मूंगफली खाने से शरीर को मिलने वाले प्रमुख लाभ और पोषक तत्व निम्नलिखित हैं:

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाक

डायबिटीज के मरीजों में अक्सर पाई जाती है इन 5 विटामिन्स की कमी, जानिए क्यों है खतरनाकblood sugar control: डायबिटीज यानी मधुमेह, आज के समय की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। यह सिर्फ एक ब्लड शुगर डिसऑर्डर नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रॉनिक स्थिति है जो पूरे शरीर को धीरे-धीरे प्रभावित करती है।

स्मिता पाटिल : कलात्मक फिल्मों की जान

स्मिता पाटिल : कलात्मक फिल्मों की जानस्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर, 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। उनकी माता सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उनकी शुरुआती शिक्षा मराठी माध्यम के एक स्कूल से हुई थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मराठी टेलीविज़न में बतौर समाचार वाचिका काम करने लगीं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com