इदारा महफिल ए खुशरंग की ओर से डॉ. अभिज्ञात को हरिवंश राय 'बच्चन' अवार्ड, 12 विभूतियां सम्मानित 'पुनर्जागरण में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भूमिका' पर परिसंवाद और सम्मान समारोह

सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था 'इदारा महफिल-ए-खुशरंग' की ओर से वर्ष 2025 के पुरस्कार एक समारोह में प्रदान किए गए। हावड़ा के टिकियापाड़ा में कल्पना चावला ऑडिटोरिम में संस्था के 13वें वार्षिक आयोजन में एक दर्जन विभूतियों को साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए यह पुरस्कार दिए गए।

डॉ. अभिज्ञात को डॉ. हरिवंश राय बच्चन अवार्ड, नुसरत जहां को सलमा सुल्ताना अवार्ड, एसएम आरज़ू को मुजफ्फर हन्फी अवार्ड, आमिर अहमद खान को अल्कामा शिबली अवार्ड, पत्रकार मोहम्मद वाजिद को अहमद सईद अहमदाबादी अवार्ड, अरशद नियाज को मुंशी प्रेमचंद अवार्ड, इम्तियाज कैसर को कैसर शमीम अवार्ड, सहर मजीदी को हाजिक अंसारी अवार्ड, डॉक्टर अली अकबर को मदर टेरेसा अवार्ड, गोपाल सेनापति को मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड, ख्वाजा अहमद हुसैन को गौहर गाजीपुरी अवार्ड, जाहिद अहमद को सालिक लखनऊ अवार्ड से नवाजा गया।

समारोह के उद्घाटन इस्माइल परवाज, संस्था के अध्यक्ष हलीम साबरी, महासचिव मोहम्मद अफजल खान, विशेष अतिथि समाजसेवी हफिजुर रहमान ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ताहिर बेग देहलवी ने किया। समारोह के एक अन्य सत्र में 'पुनर्जागरण में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की भूमिका' पर परिसंवाद हुआ।