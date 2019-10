Rocket = 90 रु.



Bomb = 100 रु.



Anar = 80 रु.



फुलझड़ी = 50 रु.

चकरी = 100 रु.







कुल = 420 रु.







It’s a completely wastage of money…





क्यों न यही 420 रु . से कुछ चार सौ बीसी का काम करें





एक तंदूरी चिकन लाओ,

और 1 विस्की लाओ टोटल हुआ खर्चा 400 रु.





खूब खाओ और पीयो…

बीवी होगी तो पटाखे खुद ही बजेंगे…

नहीं होगी तो घरवाले बजाएंगे

Wish you a very Happy Diwali…