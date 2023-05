National Shrimp Day क्यों मनाया जाता है? Seafood क्या है, जानिए 5 फायदे

हर साल 10 मई को नेशनल श्रिम्प डे मनाया जाता है और ये दिवस सीफ़ूड (seafood) के महत्व और बेहतरीन स्वाद के लिए मनाते हैं। दरअसल, इस दिवस पर सीफूड के स्वाद का आनंद लिया जाता है। अमेरिका में सीफ़ूड में सबसे ज़्यादा श्रिम्प का सेवन किया जाता है और किसी भी सीफ़ूड में सबसे पहली प्राथमिकता श्रिम्प यानी प्रॉन या झींगा को ही दी जाती है इसलिए इस दिवस का नाम नेशनल श्रिम्प डे रखा गया है।

श्रिम्प एक समुद्री 10 पैर वाला केकड़ा होता है जिसे विदेश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सीफूड में से एक माना जाता है। कुछ देशों में श्रिम्प को प्रॉन (prawn) भी कहा जाता है। साथ ही श्रिम्प को समुद्र का फल भी कहा जाता है। चलिए इस लेख के ज़रिए जानते हैं क्या होता है सीफ़ूड का मतलब।

सीफूड क्या होता है | What is seafood ?



सीफ़ूड समुद्र में पाए जाने वाले जीव को कहा जाता है जिसमें मछलियां, श्रिम्प और अन्य प्रकार के समुद्री जीव शामिल होते हैं।

सीफ़ूड में अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं।

सीफूड में अधिक मात्रा में ओमेगा-3, फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं जो आपको कई गंभीर बिमारियों से बचाते हैं।

क्या है सीफूड खाने के फायदे | What are the benefits of eating seafood?

1. अत्यधिक पौष्टिक : सीफ़ूड में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन (nutrition) प्रदान करते हैं। सीफूड में प्रोटीन, विटामिन B12, सेलेनियम (selenium) और जिंक की मात्रा काफी अधिक होती है।



2. आंखें रहती हैं सेहतमंद : सीफ़ूड में काफी अधिक मात्रा में ओमेगा-3 पाया जाता है जिससे आपकी आंखें स्वस्थ रहती है और साथ ही आंखें कमजोर नहीं होती जिसके कारण आपको साफ दीखता है।

3. त्वचा रहती है फ्लॉलेस : आपने अधिकतर सुना होगा कि सीफूड के सेवन से त्वचा काफी हेल्दी रहती है क्योंकि सीफूड में ओमेगा-3 और फैटी एसिड मौजूद होता है जिसके कारण आपकी त्वचा ड्राई नहीं होती व आपकी त्वचा UV rays से सुरक्षित रहती है।

4. दिमाग रहता है तेज : सीफूड के सेवन से आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है जिससे आपको भूलने की समस्या नहीं होती और साथ ही सीफूड आपको दिमाग से संबंधित बीमारियों से बचाता है।

5. जोड़ों के दर्द से मिलती है राहत : हमारे जोड़ों में दर्द न्यूट्रिशन की कमी से होता है क्योंकि ज़रूरी पोषक तत्व की कमी के कारण हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। एक रिसर्च के अनुसार सीफ़ूड के सेवन से आपके जोड़ों में जकड़न और दर्द से राहत मिलती है।