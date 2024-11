Tips for doing Push Ups in right way : पुश-अप्स एक प्रभावी और लोकप्रिय एक्सरसाइज है, जो आपकी बाहों, छाती, कंधों, और कोर मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। हालांकि, अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, तो इसके कई नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं।