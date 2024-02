Weight Loss करने के लिए रोटी या चावल छोड़ देना चाहिए? जानें सही सलाह

Weight Loss करने के लिए रोटी या चावल छोड़ देना चाहिए? जानें सही सलाह वजन कम करने के लिए रोटी या चावल खाने का यह है सही तरीका

Food For Weight Loss वजन घटाने के लिए रोटी या चावल, छोड़ने की जरूरत नहीं है।

रोटी में चावल की तुलना में प्रोटीन और फाइबर की अधिक मात्रा होती है।

गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाकर रोटी बना सकते हैं।

Food For Weight Loss : हम सभी वजन कम करने के लिए कई प्रयास करते हैं, परंतु अक्सर हम इसमें गलतियां कर देते हैं। वजन घटाने के लिए कुछ लोग लंबे समय तक भूखे रहते हैं या हेल्दी चीजों को भी अपनी डाइट (Diet for Weight Loss)से पूरी तरह से हटा देते हैं, लेकिन यह सही नहीं है।



वजन कम करने के लिए कई बार लोग कार्ब्स को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सपर्टों के मुताबिक रोटी और चावल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, इन्हें सही तरीके से खाना चाहिए। रोटी और चावल, दोनों ही वजन घटाने के लिए सही हो सकते हैं, पर इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। यह जानकारी हमें डाइटिशियन सिमरन कौर द्वारा दी गई है। सिमरन एक प्रमाणित डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, वजन कम करने के लिए रोटी या चावल को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको उन्हें सही तरीके से और सही मात्रा में खाना है। चावल और रोटी, दोनों ही में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी की लगभग एक ही मात्रा होती है। दोनों की पोषण मूल्य एक-दूसरे से अलग होती है। जब वजन घटाने की बात आती है, तो अक्सर सलाह दी जाती है कि रोटी या चावल में से किसी एक को या दोनों को छोड़ें। इस बारे में कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि वजन कम करने के लिए दोनों में से कौन बेहतर है। (Rice or Roti Which is Better for Weight Loss)

रोटी या चावल क्या है बेहतर?

विशेषज्ञों के मुताबिक, रोटी में चावल की तुलना में प्रोटीन और फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इसके कारण, रोटी खाने के बाद आपको काफी देर तक भूख नहीं लगती है। चावल में स्टार्च की अधिकता होती है, जिसके कारण यह जल्दी पच जाते हैं और कुछ समय बाद ही आपको भूख लगती है। पोषण के पहलू में, रोटी चावल से बेहतर होती है, लेकिन हम सोडियम की बात करें तो, 120 ग्राम गेहूं के आटे में 90 मिलीग्राम सोडियम होता है। वहीं, चावल में सोडियम की मात्रा नहीं होती है। चावल की कैलोरीज़ ज्यादा होती है, लेकिन पेट भरने के लिए रोटी को अधिक अच्छा माना जाता है।

वज़न कम करने के लिए ऐसे खाएं रोटी

रोटी में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फॉस्फोरस, फाइबर, और प्रोटीन समृद्ध मात्रा में होते हैं। चावल में कैल्शियम नहीं पाया जाता, पोटेशियम और फॉस्फोरस भी कम मात्रा में होते हैं। रोटी का पाचन समय अधिक होता है, जिससे यह ब्लड शुगर स्तर को नियमित रखने में मदद करती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, रोटी और चावल दोनों को पूरी तरह से छोड़ना गलत है।





आप वजन घटाने के लिए गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाकर रोटी बना सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा वजन कम करने में मददगार हो सकता है। अगर आप चावल खा रहे हैं, तो उसके साथ सब्जी की मात्रा बढ़ाएं और चावल की मात्रा को कम करें। रोटी और चावल को डिनर के बजाय लंच में खाएं।