Health Tips : बादाम का छिलका उतारे बगैर उसे खा लिया हो होगा ये गंभीर रोग

What causes disease by eating : कहते हैं कि खाने से ही रोग होता है और खाने से ही रोग ठीक भी हो जाता है। एक रिसर्च से यह पता पता चला है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज, हार्मोन और माइक्रोबियल के इंबैलेंस से ही क्रमश: डायबिटीज, कैंसर, अल्सर, लिवर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, थायराइड आदि रोग होते हैं तो जानिए कि किस तरह के खाने से होत हैं ये बीमारियां।