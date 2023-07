Health Tips : इस खाने से होती हैं ज्यादातर बीमारियां, बचने के उपाय

What causes disease by eating : कहते हैं कि खाने से ही रोग होता है और खाने से ही रोग ठीक भी हो जाता है। एक रिसर्च से यह पता पता चला है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज, हार्मोन और माइक्रोबियल के इंबैलेंस से ही क्रमश: डायबिटीज, कैंसर, अल्सर, लिवर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा, थायराइड आदि रोग होते हैं तो जानिए कि किस तरह के खाने से होत हैं ये बीमारियां।

इस तरह के खाने से होते हैं अधिकतर रोग : गेहूं, चीनी, सपेद चावल, दूध, मछली, मीट, सोयाबीन, अंडा, जंक फूड, फास्ट फूड, चाय, कॉफी, पनीर, मैदा, बेसन, कोल्ड ड्रिंक, चिकन, मिठाई, नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, स्टेरॉयड युक्त प्रॉडक्ट, फ्रोजन फूड, फ्रीज में रखा खाना, बासी खाना, डंबा बंद फूड, पेस्टिसाइड फूड आदि।

सावधानी:-

खाना खाने के बाद खूब पैदल चलें।

पर्याप्त नींद लें और तनाव से दूर रहें।

पेस्टिसाइड तरीके से उगाए गए अनाज का सेवन न करें।

ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जी, फल और अनाज का ही सेवन करें।

सुबह नाश्ता जरूर करें और रात का भोजन हल्का फुल्का ही लें।

बीमारियों से बचने के लिए ये खाएं : ज्वार, मक्का, जौ, बाजरा से बने खाद्य पदार्थ, ककड़ी, टमाटर, सभी तरह के सलाद, ग्रीन टी पिएं, जूस, नींबू पानी, फल, फूलगोभी, रागी, चिया सीड्स, सब्जी, स्मूदी का सेवन ही करना होगा।