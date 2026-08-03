मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा आगे, सतीश पटेल ने बनाई बढ़त

Manjalpur Bypoll Result: वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद आज (3 अगस्त) सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो गई। अब तक प्राप्त रुझानों में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल ने कांग्रेस के भीखाभाई रबारी पर बढ़त बना ली है।

इस चुनाव में 37.05 फीसदी जैसा कम मतदान दर्ज किया गया था। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आशान्वित हैं। मतगणना की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और दोपहर तक हार-जीत की तस्वीर पूरी तरह साफ होने की संभावना है।

फर्स्ट राउंड के अंत में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल ने बढ़त बना ली है। वे कांग्रेस प्रत्याशी भीखाभाई रबारी से 1640 वोटों से आगे चल रहे थे। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दूसरे दौर में, बीजेपी उम्मीदवार सतीश पटेल को 3,109 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार भीखा रबारी को 1,230 वोट मिले।

इस सीट पर कुल 19 दौर राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। इसके लिए मतगणना केंद्र पर 14 ईवीएम मशीन टेबल और 1 पोस्टर बैलेट टेबल, यानी कुल 15 टेबल की विशेष व्यवस्था की गई है। सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, जिसके बाद 260 मतदान केंद्रों की ईवीएम के वोटों की गिनती चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।

गणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए वडोदरा जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अनिल धामेलिया के मार्गदर्शन में विशाल स्टाफ तैनात किया गया है। इसमें 42 मतगणना कर्मी, प्रत्येक टेबल पर निगरानी के लिए 42 माइक्रो ऑब्जर्वर और चुनाव प्रबंधन से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 200 अन्य कर्मचारी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की सीधी देखरेख में काम हो रहा है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय (3-Tier) सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां 200 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात हैं।