Weather Update: यूपी से राजस्थान तक भारी बारिश, 24 घंटे में 21 मौतें; इन राज्यों में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के आसपास बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर होने के बावजूद मानसूनी ट्रफ धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है।

राजस्थान के 24 जिलों में बारिश तेज बारिश हो रही है। अजमेर में सड़कों पर पानी भरा। बिहार और झारखंड में बिजली गिरने से 10 की मौत हो गई। केरलम और कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 11 जानें गईं। भारी बारिश के कारण केरल की पम्बा नदी का जलस्तर बढ़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

कहां कैसा है मौसम?

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बादल छाए हुए है। मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। IMD ने बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जलभराव वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन स्थिति के अनुसार छुट्टियों का निर्णय ले रहा है। मुंबई, पुणे समेत महाराष्‍ट्र और गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति बनी हुई है।

यूपी में मानसून सक्रिय

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली और आसपास के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि मानसूनी सिस्टम के दोबारा मजबूत होने से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ेगा।

बिहार के 5 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट

बिहार में मानसून की गतिविधियां बने होने से पटना सहित 16 जिलों में बारिश का दौर जारी है। रविवार को सुबह से छाए काले घने बादलों के बाद तेज वर्षा से मौसम पूरी तरह सुहाना बना हुआ है। वर्षा के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।