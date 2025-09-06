गुजरात के पावागढ़ में दर्दनाक हादसा, रोपवे ढहने से 6 लोगों की मौत

मीडिया खबरों के अनुसार रोपवे का प्रयोग मांच से निज मंदिर कंस्ट्रक्शन पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। घटना सामने आने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
પાવાગઢમાં ગુડ્સ રોપ વે તૂટતા 6 લોકોના મોત— Vinay Jagad (@VinayJagad1) September 6, 2025
પાવાગઢ ખાતે ચાલી રહેલા બાંધકામના માલસામાનને લાવવા લઈ જવા માટે રાખવામાં આવેલ ગુડ્ઝ રોપ વે તૂટી પડ્યું
મૃતકોમાં 2 લિફ્ટ ઓપરેટર, 2 શ્રમિકો અને અન્ય 2 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ #pavagadh #panchmahal #ropeway #latestnews pic.twitter.com/GtYVFyxbSO