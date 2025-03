Gudi Padwa| हिंदू नववर्ष पर घर के सामने क्यों बांधी जाती है गुड़ी?

When is Papamochani Ekadashi in 2025: चैत्र माह में कामदा और पापमोचिनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्वकार्य सिद्धि करती है और पाप मोचिनी एकादशी के दिन व्रत करते हुए अप्सरा मंजुघोषा की कथा सुनने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस बार यह एकादशी 25 मार्च 2025 को रखी जाएगी। हालांकि वैष्णव पापमोचिनी एकादशी 26 मार्च को रहेगी। जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। पापमोचनी एकादशी के दिन किसी की निंदा और झूठ बोलने से बचना चाहिए।