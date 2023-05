International Day of Light 2023 के स्लोगन और कोट्स

अगर पूरा विश्व भी एक परिवार की तरह रहे और हर व्यक्ति के ओपिनियन की रेस्पेक्ट की जाए तो इस दुनिया में किसी प्रकार का युद्ध शायद ही हो। शांति के इन महत्व को ध्यान में रखते हुए हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा 16 मई को International Day of Living Together in Peace मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इस दिवस से रिलेटेड पूरी जानकारी के बारे में..