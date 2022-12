PM मोदी ने कहा अर्जेंटीना और मेस्सी ने करोड़ों भारतीयों को दी खुशी, दूतावास ने वीडियो रीलिज कर कहा शुक्रिया

Así se vivió el penal en Kerala, India el penal del campeonato del mundo

सर्वकालिक महान फुटबॉलर लियोनेल आंद्रेस मेसी की बदौलत अर्जेंटीना ने रविवार को के रोमांचक फाइनल में को 3-3 (शूटआउट 4-2) से हराकर 36 साल बाद विश्व विजेता का खिताब हासिल कर लिया।फ्रांस को छोड़कर लगभग पूरा विश्व ही अर्जेंटीना का समर्थन कर रहा था लेकिन भारत में लियोनेल मेस्सी के फैंस कुछ ज्यादा ही हैं। यही कारण रहा कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फुटबॉल फीवर चरम पर था और सब अर्जेंटीना की जीत की दुआएं मांग रहे थे। इन दुआओँ का शुक्रिया अदा अर्जेंटीना दूतावास ने एक वीडियो पोस्ट कर के किया।लुसैल स्टेडियम पर आयोजित खिताबी मुकाबले में लियोनेल मेसी ने 23वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना का खाता खोला, जबकि एंजल डी मारिया ने 36वें मिनट में गोल करके बढ़त को दोगुना कर दिया। अर्जेंटीना एकतरफा जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन कीलियन एमबापे ने 80वें और 81वें मिनट में गोल जमाकर गत चैंपियन फ्रांस की मैच में वापसी करवाई। मेसी ने 109वें मिनट में गोल करके अर्जेंटीना को एक बार फिर बढ़त दिला दी, लेकिन एमबापे 118वें मिनट में गोल जमाकर मैच को पेनल्टी शूटआउट में ले गये।एमबापे ने शूटआउट में गोल करके फ्रांस का खाता खोला, लेकिन उनके अलावा कोलो मुआनी ही फ्रांस के लिये गोल कर सके। दूसरी ओर मेसी, डाइबाला, पारेडेस और मोंटियेल ने शूटआउट में गोल करके चार दशक बाद अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया।अर्जेंटीना पिछले 20 साल में खिताब जीतने वाली पहली गैर-यूरोपीय टीम है। अपना आखिरी विश्व कप खेल रहे मेसी ने भी इस जीत के साथ विश्व विजेता का ताज अपने सिर सजाने का सपना पूरा कर लिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अर्जेंटीना को विश्व कप जीतने पर बधाई दी और कहा कि फाइनल मुकाबले को फुटबॉल के सबसे रोमांचक मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा।उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और मेस्सी के करोड़ों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत से खुश हैं।मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘ इसे सबसे रोमांचक फुटबॉल मैचों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप चैंपियन बनने पर बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना और मेस्सी के लाखों भारतीय प्रशंसक इस शानदार जीत पर खुशी मना रहे हैं।’’मोदी ने फ्रांस को उनके ‘ शानदार प्रदर्शन’ के लिए बधाई भी दी।उन्होंने कहा, ‘‘ फीफा विश्व कप में उत्साहपूर्ण प्रदर्शन के लिए फ्रांस को बधाई। उन्होंने फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में अपने कौशल और खेल भावना से फुटबॉल प्रशंसकों का दिल जीता।’’अर्जेंटीना ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर विश्व कप जीता।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रविवार को अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप जीतने पर बधाई दी।अर्जेंटीना ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराकर विश्व कप जीता।राहुल गांधी ने कहा कि मैच ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे खेल सीमाओं से परे लोगों को जोड़ता है।कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी शानदार प्रदर्शन और फीफा विश्व कप चैंपियन बनने के लिए अर्जेंटीना को बधाई दी।उन्होंने ट्विटर कर कहा, ‘‘मेसी का शानदार खेल जो लाखों प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरा और एमबाप्पे ने शानदार वापसी के लिए फ्रांस को प्रेरित कर ध्यान खींचा।’’राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘कितना सुंदर खेल! रोमांचक जीत के लिए अर्जेंटीना को बधाई। अच्छा खेले फ्रांस। मेसी और एमबाप्पे दोनों सच्चे चैंपियन की तरह खेले।’’