Fathers Day Slogans : फादर्स डे पर 10 बेहतरीन स्लोगन, यहां पढ़ें 

फादर या पिताजी (Father) जो अपने बच्चों को कभी हार न मानने और हमेशा आगे बढ़ते रहने की सीख देकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। जीवन में पिता से अच्छा आपका कोई मार्गदर्शक नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सीखता है, जो जीवन भर उसके काम आते हैं।





आइए यहां फादर्स डे के खास अवसर पर आपके लिए प्रस्तुत हैं कुछ बेहतरीन स्लोगन-

You're fantastic, Love you Dad

Love you Dad

Love you Papa

you're the Best Dad

8. जिनकी सख्ती में भी प्यार है

पिता है तो जिंदगी में बहार है

Grateful for having you Papa