ठंड में भी दिखें ग्लैमरस : जानें साड़ियों में कैसे पाएं परफेक्ट विंटर लुक

How to calm baby crying due to colic: बच्चों में पेट में ऐंठन एक सामान्य समस्या है, लेकिन यह माता-पिता के लिए चिंता का कारण बन सकती है। ऐंठन से रोते हुए बच्चे को देखकर हर माता-पिता इसे ठीक करने के उपाय ढूंढना चाहते हैं। यहां हम आपको कुछ असरदार और आसान टिप्स बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चे को आराम दिला सकते हैं।