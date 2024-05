How to Drink Tea or Coffee: भारत में ज़्यादातर लोगों की सुबह चाय-कॉफी के साथ होती है। चाय-कॉफी में कैफीन की अधिक मात्रा की वजह से इनका सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। साथ ही खाली पेट कैफीन लेने से पेट में जलन, सीने में जलन, एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, अधिक मात्रा में चाय-कॉफी पीने से भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।