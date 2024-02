These 5 things help in old age: बुढ़ापा कई लोगों का अच्छा रहता है और कई लोगों का बड़ा बुरा होता है। बुढ़ापे में आप किसी पर निर्भर न रहें या आप किसी का सहारा न बने इसके लिए आपको पहले से ही तैयारी कर लेना चाहिए। हालांकि इसके अलावा भी बुढ़ापे का सहारा कई चीजें होती हैं। इन्हीं चीजों में 5 तरह की चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।