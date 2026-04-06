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Written By WD Feature Desk

World Health Day Slogans: विश्‍व स्वास्थ दिवस पर 10 बेहतरीन स्लोगन्स और प्रभावशाली प्रेरक नारे

स्वास्थ्य ही असली दौलत है
World Health Day Status: विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे World Health Day कहा जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस केवल बीमारियों की रोकथाम पर ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, साफ पानी, पोषण और जीवन शैली सुधार पर भी जोर देता है।ALSO READ: health care tips: खून गाढ़ा होने के प्रमुख लक्षण, रोग, कारण और उपचार

इस खास अवसर पर आप अपने अपनों को ये प्रभावी नारे और सोशल मीडिया संदेश भेज सकते हैं...
 

विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए 10 प्रेरक नारे
 

1. सबसे बड़ा धन:

'पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ी माया।'
 

2. जागरूकता का संदेश:

'स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार, यही है खुशहाल जीवन का आधार।'
 

3. खान-पान पर जोर:

'जैसा होगा आपका खान-पान, वैसा ही बनेगा आपका स्वास्थ्य महान।'
 

4. व्यायाम की अहमियत:

'योग और व्यायाम को अपनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं।'
 

5. भविष्य के लिए:

'आज से ही लें यह संकल्प, स्वास्थ्य का नहीं है कोई विकल्प।'
 

6. सफलता से जुड़ाव:

'सफलता का असली राज, सेहतमंद शरीर और खुशमिजाज।'
 

7. स्वच्छता और सेहत:

'स्वच्छता अपनाएं, बीमारी भगाएं, देश को स्वस्थ बनाएं।'
 

8. मानसिक स्वास्थ्य:

'सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी हो चंगा, तभी लड़ पाएंगे मुश्किलों से पंगा।'
 

9. एक सरल आह्वान:

'बीमारी को न दें आमंत्रण, रखें अपनी सेहत का पूरा ध्यान।'
 

10. छोटा और सटीक:

'स्वस्थ रहो, मस्त रहो!'
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: World Health Day 2026: विश्‍व स्वास्थ दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?
 
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