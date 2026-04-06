WHO Foundation Day:
हर साल 7 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल स्वास्थ्य का महत्व बताने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की स्थापना की सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और तब से यह संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है।ALSO READ: Health tips: स्वस्थ जीवन के लिए 10 सरल और असरदार उपाय
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कब मनाया जाता है?
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क्यों मनाया जाता है?
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विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम (Theme)
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इस दिन का महत्व
आज के संदर्भ में इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है:
कब मनाया जाता है?
विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी।
क्यों मनाया जाता है?
इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण हैं:
1. WHO की स्थापना का दिन: 7 अप्रैल, 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization - WHO) की स्थापना हुई थी। अत: इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे चुना गया।
2. वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता: इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। हर साल दुनिया के सामने मौजूद किसी एक विशेष स्वास्थ्य समस्या जैसे प्रदूषण, मानसिक तनाव, या महामारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम (Theme)
इस वर्ष (2026) की आधिकारिक थीम है:
'Together for health. Stand with science.'
(स्वास्थ्य के लिए एक साथ। विज्ञान के साथ खड़े हों।)
इस साल का संदेश वैज्ञानिक सहयोग और साक्ष्यों (evidence) के आधार पर स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि लोग गलत सूचनाओं से बच सकें और सही इलाज तक सबकी पहुंच हो।
इस दिन का महत्व
1. समान स्वास्थ्य अधिकार: यह याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं अमीर-गरीब का भेद किए बिना सबको मिलनी चाहिए।
2. बदलाव का आह्वान: यह सरकारों को नई स्वास्थ्य नीतियां बनाने और पुरानी कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है।
3. स्वस्थ जीवनशैली: यह हमें अपनी दिनचर्या, खान-पान और व्यायाम के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा देता है।
इस दिन स्कूल, अस्पताल और समाज में स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान और फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही असली धन है और स्वस्थ जीवन ही खुशहाल जीवन की कुंजी है।
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