बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. Traditions of Bhai Dooj
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (14:31 IST)

Traditions of Bhai Dooj: भाई दूज पर निभाते हैं ये 14 परंपराएं

Bhai Dooj 2025: भाई दूज (यम द्वितीया) 2025: महत्व, पूजा विधि और परंपराएं

Bhai Dooj 2025
Traditions of Bhai Dooj: भाई-बहन के प्रेम का यह पवित्र त्योहार दिवाली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व के अन्य कई नाम है। जैसे- भाई टीका, भतरु द्वितीया, भाऊ बीज, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया। यह पर्व मुख्य रूप से बहन द्वारा भाई को अपने घर आमंत्रित करने और उनकी कुशलता की कामना करने पर केंद्रित है।
 
भाई दूज की परंपरा:
1. स्नान एवं संकल्प: बहनें प्रात:काल स्नान कर, अपने ईष्ट देव तथा भगवान विष्णु एवं गणेशजी का व्रत-पूजन करें।
2. भाई को आमंत्रण: रक्षा बंधन पर भाई बहन को बुलाता है, जबकि भाई दूज पर बहन अपने भाई को अपने घर बुलाती है।
3. तिलक की तैयारी: चावल के आटे से चौक (आसन) तैयार कर भाई को बैठाया जाता है।
4. तिलक/हथेली पूजा: बहनें भाई की हथेली पर चावल का घोल और सिन्दूर लगाकर, उस पर कद्दू के फूल, सुपारी और मुद्रा (सिक्का) रखती हैं और हाथों पर धीरे-धीरे पानी छोड़ती हैं। इसके बाद कलाइयों पर कलावा (मौली) बांधा जाता है।
5 आरती एवं मिष्ठान: भाई के माथे पर तिलक लगाने के बाद उनकी आरती उतारी जाती है और फिर माखन-मिश्री या अन्य मिठाई से मुंह मीठा कराया जाता है।
6. भोजन कराना: बहनें अपने हाथ से बना स्वादिष्ट भोजन भाई को प्रेमपूर्वक खिलाती हैं।
7. पान भेंट करना: भोजन के उपरान्त भाई को पान भेंट किया जाता है। 
8. महत्व: मान्यता है कि पान भेंट करने से बहन का सौभाग्य अखंड रहता है।
9. उपहार: भाई अपनी बहन को आशीर्वाद देते हैं और सामर्थ्यानुसार उपहार भेंट करते हैं।
10. यम दीपम: संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीया जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखती हैं।
11. देवताओं का पूजन: इस दिन विशेष रूप से मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना का पूजन किया जाता है।
12.यमुना स्नान: इस दिन भाई-बहन का एक साथ यमुना नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन में सुख-शांति आती है।
13. चील दर्शन: मान्यता है कि इस दिन आसमान में उड़ती हुई चील को देखकर बहनें जो प्रार्थना करती हैं, वह पूर्ण हो जाती है, और उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है।
14. कथा श्रावण: इस दिन यम और यमुना की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि इसी दिन मृत्यु के देवता यमराज अपनी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। यमुना ने प्रेम से यमराज को तिलक लगाया और भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई को आदर से बुलाकर, तिलक लगाकर भोजन कराएगी, उसे यम का भय नहीं होगा और वह अकाल मृत्यु से छुटकारा पाएगा।
 
Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

Bhai Dooj 2025: भाई दूज यम द्वितीया पर भाई को क्या खिलाना चाहिए?Bhai Dooj 2025: रक्षा बंधन पर बहन अपने भाई के यहां जाकर त्योहार मनाती है और भाई दूज पर भाई अपनी बहन के यहां जाकर यह पर्व मनाते हैं। भाई दूज पर बहन अपने भाई को तिलक लगाती, पानी खिलाती और कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैां। इस पर पर बहन के हाथ से बने खास भोजन खिलाने और मुंह मीठा कराने की परंपरा है। इस दिन बहनें अपने भाई की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं।

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर भाई को पान खिलाने का क्या है महत्व?Bhai Dooj 2025: भाई दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल द्वितिया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती, भोजन कराती और पान खिलाती हैं। इस बार भाई दूज के त्योहार को लेकर कंफ्यूजन है कि यह 22 अक्टूबर को रहेगा या कि 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। इसका जवाब है कि उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत है। भाई दूज पर भाई को पान खिलाने का बहुत महत्व है, यह कई मान्यताओं से जुड़ा हुआ है।

सनावदिया गांव में आज मनेगा बहाई धर्म के युगल अवतार बाब और बहाउल्लाह का जन्मोत्सवबाब और बहाउल्लाह बहाई धर्म के युगल अवतार है जिन्होंने 'विश्व शांति व प्रेम' 'अहिंसा' 'मानवमात्र की एकता' पर आधारित 'नई विश्व व्यवस्था की स्थापना' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्व भर के बहाई समुदाय प्रयासरत है।

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:
