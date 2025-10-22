बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (12:59 IST)

Bhai Dooj 2025: भाई दूज यम द्वितीया पर भाई को क्या खिलाना चाहिए?

bhai dooj par bhai ko kya khilaye
Bhai Dooj 2025: रक्षा बंधन पर बहन अपने भाई के यहां जाकर त्योहार मनाती है और भाई दूज पर भाई अपनी बहन के यहां जाकर यह पर्व मनाते हैं। भाई दूज पर बहन अपने भाई को तिलक लगाती, पानी खिलाती और कई तरह के पकवान बनाकर खिलाती हैां। इस पर पर बहन के हाथ से बने खास भोजन खिलाने और मुंह मीठा कराने की परंपरा है। इस दिन बहनें अपने भाई की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं।
 
यहां कुछ सामान्य और पारंपरिक व्यंजन दिए गए हैं जो इस दिन बनाए और खिलाए जाते हैं:-
 
मिठाई (Sweet Dishes)- यह सबसे ज़रूरी है। तिलक के बाद भाई का मुंह मीठा कराना शुभ माना जाता है। 
1. पारंपरिक मिठाइयाँ: पेड़ा, लड्डू (जैसे मोतीचूर या बेसन के), बर्फी, या कलाकंद। मोतीचूर के लड्डू, काजू कतली, या उनकी कोई पसंदीदा मिठाई।
2. खीर: चावल की खीर, सेवई की खीर या गाजर की खीर।
3. हलवा: सूजी का हलवा, या गाजर का हलवा।
4. गुलाब जामुन या रस मलाई।
5. चॉकलेट/स्नैक्स हैम्पर: अलग-अलग तरह के स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स या चॉकलेट का हैंपर।
 
मुख्य भोजन (Main Course)
भाई दूज पर सात्विक और स्वादिष्ट भोजन बनाने का चलन है। आप अपने भाई की पसंद के अनुसार कोई भी विशेष थाली तैयार कर सकती हैं।
1. पूड़ी और सब्जी: यह सबसे आम और पारंपरिक भोजन है। जैसे:
2. आलू की सब्जी या दम आलू।
3. कद्दू की सब्जी (सीताफल)।
4. चना मसाला या छोले।
5. दाल और चावल: दाल मखनी, पंचरत्न दाल, या पनीर बटर मसाला के साथ जीरा राइस या पुलाव।
6. पनीर: पनीर टिक्का या पनीर के अन्य व्यंजन।
7. रायता: मनपसंद रायता (जैसे बूंदी या खीरे का)।
 
विशेष चीज़ें:
1. पान: जैसा कि आपने पूछा था, भोजन के बाद भाई को मीठा पान खिलाना शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
2. सूखा नारियल (गोला): तिलक की थाली में नारियल (गोला) रखना और भाई को देना भी एक शुभ परंपरा है।
 
सबसे महत्वपूर्ण बात: इस दिन सबसे ज़्यादा महत्व बहन के हाथों से बने भोजन और स्नेह भरे निमंत्रण का होता है। चाहे पकवान पारंपरिक हों या भाई की कोई आधुनिक पसंद, उसमें प्रेम का भाव होना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन (मांस, मदिरा) से परहेज करने की सलाह दी जाती है।
Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्व

Mahavir Nirvan Diwas 2025: महावीर निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें जैन धर्म में दिवाली का महत्वJain festival on Diwali: दीपावली को हिंदू धर्म के साथ-साथ जैन धर्म में भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे महावीर स्वामी निर्वाणोत्सव या वीर निर्वाण दिवस कहा जाता है। यह जैन समाज का सबसे बड़ा पर्व है, जो भगवान महावीर के मोक्ष (निर्वाण) प्राप्ति का उत्सव है। यह दिन कार्तिक अमावस्या को पड़ता है और 2025 में यह 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है।

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त

Diwali Muhurat 2025: चौघड़िया के अनुसार जानें स्थिर लग्न में दीपावली पूजन के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तDiwali Puja Muhurat 2025: इस बार 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार को दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है। दिवाली पूजा के दौरान शुभ मुहूर्त, लग्न और चौघड़िया देखा जाता है। इसी के साथ स्थिर लग्न में पूजन करना अतिशुभ माना जाता है। यहां दिवाली मुहूर्त के साथ-साथ दीपावली पूजन सामग्री की लिस्ट भी यहां प्रस्तुत हैं, जानें लक्ष्मी पूजा के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त और टाइम...

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त

Govardhan Puja 2025: अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कब है, जानिए पूजन के शुभ मुहूर्तAnnakut mahotsav 2025: दीपावली के दूसरे दिन 'अन्नकूट' मनाया जाता है। यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि के दिन अन्नकूट महोत्सव और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है -'अन्न का ढेर'। आज ही के दिन योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान-मर्दन करते हुए अपने वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसी की याद में यह महोत्सव मनाते हैं। जानिए पूजन के शुभ मुहूर्त।

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्स

Diwali Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार दिवाली पर कौन सी चीजें घर से निकालें तुरंत?, जानें 6 टिप्सDiwali Home Cleaning Vastu: ऐसा माना जाता है कि घर में पड़ी कुछ चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) लाती हैं, धन के प्रवाह को रोकती हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालती हैं। दिवाली पर तरक्की और समृद्धि के लिए आप भी घर से तुरंत निकालें ये चीजें...

सनावदिया गांव में आज मनेगा बहाई धर्म के युगल अवतार बाब और बहाउल्लाह का जन्मोत्सव

सनावदिया गांव में आज मनेगा बहाई धर्म के युगल अवतार बाब और बहाउल्लाह का जन्मोत्सवबाब और बहाउल्लाह बहाई धर्म के युगल अवतार है जिन्होंने 'विश्व शांति व प्रेम' 'अहिंसा' 'मानवमात्र की एकता' पर आधारित 'नई विश्व व्यवस्था की स्थापना' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्व भर के बहाई समुदाय प्रयासरत है।

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?

Bhai dooj 2025: वर्ष 2025 में कब है भाई दूज? तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है?Bhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारी

Chhath puja 2025 date: वर्ष 2025 में कब है छठ पूजा, जानिए संपूर्ण दिनों की जानकारीChhath Puja 2025 Vrat Schedule: वर्ष 2025 में छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर, शनिवार से शुरू होकर 28 अक्टूबर, मंगलवार तक मनाया जाएगा। यह चार दिवसीय पर्व है, जिसमें हर दिन का विशेष महत्व होता है। संपूर्ण दिनों की जानकारी इस प्रकार है:

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्त

Bhai dooj 2025: कब है भाई दूज? जानिए पूजा और तिलक का शुभ मुहूर्तBhai dooj 2025: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाईदूज, चित्रिगुप्त पूजा और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाता है। इस बार उदयातिथि के अनुसार यह पर्व 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व मध्यान्ह काल में ही मनाया जाना चाहिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त हो तो अति उत्तम।

Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी में

Bhai dooj ki kahani: भाई दूज यम द्वितीया की कथा कहानी हिंदी मेंBhai dooj ki pauranik katha: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसकी कथा भगवान यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी होने के कारण इस दिन को मूल रूप से यम द्वितीया कहते हैं। आओ जानते हैं कि यह इस दिन भाई दूज क्यों मनाई जाती है और क्यों यमदेव की पूजा करते हैं।
