Written By WD Feature Desk
गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (11:16 IST)

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातें

World Meditation Day 2025
एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्चfasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है?

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोग

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोगNegative thinking: आधुनिक चिकित्सा और शोध यह मानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाले नकारात्मक विचार, भावनाएं और तनाव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करके कई रोगों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं या लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं। मनोविज्ञान (Psychology) और मनो-दैहिक चिकित्सा (Psychosomatic Medicine) से जुड़े यहां 10 ऐसे नकारात्मक विचार दिए गए हैं, जिनके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को आमतौर पर इनसे जोड़ा जाता है।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रियRahu Dosh in Vastu: यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर वास्तु दोष है जिसका सीधा संबंध राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। यदि घर में शौचालय (टॉयलेट) की स्थिति वास्तु के अनुसार गलत है, तो यह वास्तव में राहु के नकारात्मक प्रभाव को सक्रिय कर सकता है।

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदासजी की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्व

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदासजी की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्वGuru Ghasidas Life and Teachings: महान संत और महापुरुष गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। वे ऐसे समय में पैदा हुए, जब समाज में जातिगत भेदभाव, छुआछूत और शोषण अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने बचपन से ही इन सामाजिक कुरीतियों को महसूस किया और इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। उनकी 5 मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थीं...

बाल गीत : आज मनाना क्रिसमस डे

बाल गीत : आज मनाना क्रिसमस डेडोर वैल की ट्रिन-ट्रिन सुनकर, मीना ने दरवाजा खोला। बाहर सांताक्लाज़ खड़े थे, टांगे थे कंधे पर झोला। हाथ बढ़ाकर बोले बेटी, आओ हमसे हाथ मिलाओ। हैप्पी क्रिसमस बोलो हंसकर , ढेर खिलोने लेकर जाओ। चॉकलेट हैं बिस्कुट भी हैं, और टॉफियां भी लाया हूं। चमकीले बल्बों से जगमग, क्रिसमस ट्री लेकर आया हूं।

World Meditation Day: ध्यान साधना क्या है, कैसे करें शुरू? जानें महत्व

World Meditation Day: ध्यान साधना क्या है, कैसे करें शुरू? जानें महत्वImportance and Benefits of Meditation: आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में मन को शांत और स्थिर रखना एक चुनौती बन गया है। इसी परेशानी से उबरने के लिए हम 21 दिसंबर 2025 को, विश्व ध्यान दिवस मना रहे हैं। आप भी अपने जीवन को ध्यान के माध्यम से सकारात्मक बना सकते हैं।

Guru Ghasidas: सतनाम धर्म के प्रचारक गुरु घासीदास: जानें जीवन परिचय और मुख्य बिंदु

Guru Ghasidas: सतनाम धर्म के प्रचारक गुरु घासीदास: जानें जीवन परिचय और मुख्य बिंदुGuru Ghasidas Jayanti: गुरु घासीदास द्वारा स्थापित सतनाम धर्म ने समाज में समानता, भाईचारे और सत्य की प्रतिष्ठा की जो आज भी छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण है। गुरु घासीदास का जीवन और उनके संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। यहां सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास का जीवन परिचय और उनके जीवन से जुड़ें मुख्य बिंदु प्रस्तुत हैं...

इदारा महफिल ए खुशरंग की ओर से डॉ. अभिज्ञात को हरिवंश राय 'बच्चन' अवार्ड, 12 विभूतियां सम्मानित

इदारा महफिल ए खुशरंग की ओर से डॉ. अभिज्ञात को हरिवंश राय 'बच्चन' अवार्ड, 12 विभूतियां सम्मानितसांस्कृतिक और सामाजिक संस्था 'इदारा महफिल-ए-खुशरंग' की ओर से वर्ष 2025 के पुरस्कार एक समारोह में प्रदान किए गए। डॉ. अभिज्ञात को डॉ. हरिवंश राय बच्चन अवार्ड, नुसरत जहां को सलमा सुल्ताना अवार्ड, एसएम आरज़ू को मुजफ्फर हन्फी अवार्ड...
