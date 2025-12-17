गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. योग
  3. ध्यान योग
  4. World Meditation Day 2025
Written By WD Feature Desk

World Meditation Day: ध्यान साधना क्या है, कैसे करें शुरू? जानें महत्व

World Meditation Day 2025
Reduce Stress with Meditation: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकान आम हो गई है। ऐसे समय में विश्व ध्यान दिवस, जो कि 21 दिसंबर को मनाया जाता है, हमें रुककर अपने भीतर झांकने और मन को शांति देने का अवसर देता है।

ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक प्रभावी कला है। यह दिन हमें जीवन की आपाधापी से एक क्षण रुककर, अपने भीतर झांकने और ध्यान साधना के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। 
 
ध्यान साधना क्या है?: ध्यान साधना मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करने की प्रक्रिया है। यह विचारों की भीड़ से बाहर निकलकर आत्म-चेतना और शांति की ओर ले जाती है। नियमित ध्यान से मन, शरीर और आत्मा, तीनों में संतुलन बनता है।

ध्यान एक प्राचीन और शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें इस चुनौती से निपटने में मदद करता है। ध्यान कोई जादुई इलाज नहीं है, बल्कि एक मानसिक जिम है। नियमित अभ्यास से आप अपने मन को मजबूत और शांत बनाना सीख सकते हैं।
 
ध्यान कैसे शुरू करें?
 
* रोज 5–10 मिनट शांत जगह पर बैठें।
* आंखें बंद कर गहरी सांस लें-छोड़ें।
* मंत्र जाप, श्वास पर ध्यान या मौन साधना अपनाएं।
* नियमितता बनाए रखें,यही सफलता की कुंजी है।
 
विश्व ध्यान दिवस का महत्व. ध्यान मानसिक शांति बढ़ाकर तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को कम करता है। पढ़ाई, काम और निर्णय क्षमता में सुधार होता है। एकाग्रता में वृद्धि होती है। इससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, नींद बेहतर होती है और इम्युनिटी मजबूत होती है, और कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। भावनात्मक संतुलन में सुधार होकर गुस्सा, बेचैनी और अवसाद में कमी आती है। हमें स्वयं को समझने और आत्म चेतना या भीतर की शक्ति पहचानने में मदद मिलती है।
 
विश्व ध्यान दिवस हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अत: विश्व ध्यान दिवस के दिन संकल्प लें कि आप रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालेंगे। यही छोटा-सा कदम आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
 
विश्व ध्यान दिवस पर यह संकल्प लें कि सभी ध्यान को अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे और अपने मन को शांति देकर जीवन को सरल बनाएंगे। यही इस दिन का मुख्य संदेश है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता है

एक आकाशीय गोला, जो संस्कृत मंत्र सुनते ही जाग जाता हैThe Buga Sphere: कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी देश है। बूगा, 1 लाख 15 हज़ार की जनसंख्या वाला वहां का एक छोटा-सा सुंदर शहर है। 2 मार्च, 2025 के दिन वहां एक ऐसी अनोखी घटना हुई, जो पूरी दुनिया में आम लोगों ही नहीं, वैज्ञानिकों के बीच भी चर्चा का एक गहन विषय बन गई है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्च

इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्यों बढ़ सकता है हार्ट डिजीज का रिस्क? जानिए क्या कहती है रिसर्चfasting and heart disease: आजकल फिटनेस की दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ट्रेंड बन चुका है। कई लोग वजन घटाने, मेटाबॉलिज़्म सुधारने और सेहतमंद रहने के लिए इस डाइट पैटर्न को अपनाते हैं। लेकिन हाल ही में आई कुछ रिसर्च ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वाकई सभी के लिए सुरक्षित है?

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोग

Negative thinking: इन 10 नकारात्मक विचारों से होते हैं 10 भयंकर रोगNegative thinking: आधुनिक चिकित्सा और शोध यह मानते हैं कि लंबे समय तक रहने वाले नकारात्मक विचार, भावनाएं और तनाव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र (Immune System) और हार्मोनल संतुलन को प्रभावित करके कई रोगों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं या लक्षणों को बिगाड़ सकते हैं। मनोविज्ञान (Psychology) और मनो-दैहिक चिकित्सा (Psychosomatic Medicine) से जुड़े यहां 10 ऐसे नकारात्मक विचार दिए गए हैं, जिनके कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को आमतौर पर इनसे जोड़ा जाता है।

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदे

Benefits of sugar free diet: 15 दिनों तक चीनी न खाने से शरीर पर पड़ता है यह असर, जानिए चौंकाने वाले फायदेWhat happens when you leave sugar: क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपनी डाइट से चीनी को 15 दिनों के लिए पूरी तरह से हटा दें तो आपके शरीर पर क्या असर होगा? यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसके परिणाम आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। आज के समय में, जब हमारी डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे पेय पदार्थों की भरमार है, चीनी का अत्यधिक सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहा है। आइए जानते हैं कि सिर्फ 15 दिनों के लिए चीनी छोड़ने से आपके शरीर को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय

Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रियRahu Dosh in Vastu: यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर वास्तु दोष है जिसका सीधा संबंध राहु ग्रह से जोड़ा जाता है। यदि घर में शौचालय (टॉयलेट) की स्थिति वास्तु के अनुसार गलत है, तो यह वास्तव में राहु के नकारात्मक प्रभाव को सक्रिय कर सकता है।

और भी वीडियो देखें

क्रिसमस पर कविता: परियां उतरीं आसमान से

क्रिसमस पर कविता: परियां उतरीं आसमान सेपरियां उतरीं आसमान से चॉकलेट हाथों में लेकर, परियां उतरीं आसमान से। कुछ आईं हैं पंख लगाकर, कुछ उतरीं हैं वायुयान से। बोलीं सांता क्लॉज मिले थे, चॉकलेट तुमको भिजवाए। अभी व्यस्त हैं इस कारण से, तुमसे मिलने न आ पाए। पर संदेशा भिजवाया है, गलियां सड़कें साफ़ कराना। क्रिसमस पर सब बच्चे मिलकर, अपना भारत स्वच्छ बनाना।

इंगेजमेंट में ब्राइड्स को लहंगे की जगह क्यों पसंद आ रही है ये ड्रेसेस?

इंगेजमेंट में ब्राइड्स को लहंगे की जगह क्यों पसंद आ रही है ये ड्रेसेस?कई बार ऐसा भी होता है की हम हैवी और महंगे ड्रेसेस लेने के चक्कर में ये भूल जाते हैं की वास्तव में मुझ पर कौन सी ड्रेस सूट करेगी। एक और चीज ये देखी जा रही है कि अब ब्राइड्स को लहंगे की जगह अलग-अलग ड्रेसेस पसंद आ रही है।

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातें

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातेंWorld Meditation Day: विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ध्यान (meditation) के लाभों को बढ़ावा देना और मानसिक शांति और समृद्धि को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं:

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदासजी की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्व

Guru Ghasidas Quotes: गुरु घासीदासजी की वो 5 प्रमुख शिक्षाएं, जिनका आज भी है महत्वGuru Ghasidas Life and Teachings: महान संत और महापुरुष गुरु घासीदास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। वे ऐसे समय में पैदा हुए, जब समाज में जातिगत भेदभाव, छुआछूत और शोषण अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने बचपन से ही इन सामाजिक कुरीतियों को महसूस किया और इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का संकल्प लिया। उनकी 5 मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थीं...

बाल गीत : आज मनाना क्रिसमस डे

बाल गीत : आज मनाना क्रिसमस डेडोर वैल की ट्रिन-ट्रिन सुनकर, मीना ने दरवाजा खोला। बाहर सांताक्लाज़ खड़े थे, टांगे थे कंधे पर झोला। हाथ बढ़ाकर बोले बेटी, आओ हमसे हाथ मिलाओ। हैप्पी क्रिसमस बोलो हंसकर , ढेर खिलोने लेकर जाओ। चॉकलेट हैं बिस्कुट भी हैं, और टॉफियां भी लाया हूं। चमकीले बल्बों से जगमग, क्रिसमस ट्री लेकर आया हूं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com