बुधवार, 17 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. On World Meditation Day Gurudev SriSri Ravi Shankar will lead mass meditation across the world
Written By
Last Modified: बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (23:01 IST)

विश्व ध्यान दिवस पर गुरुदेव श्रीश्री रविशंकरजी के नेतृत्व में विश्वभर में होगा सामूहिक ध्यान

मध्यप्रदेश में डेढ़ लाख लोग एक साथ करेंगे ध्यान

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar
विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आध्यात्मिक गुरु एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्रीश्री रविशंकरजी के सान्निध्य में 21 दिसंबर को विश्व भर में सामूहिक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन के अंतर्गत मध्यप्रदेश में लगभग डेढ़ लाख लोग एक साथ ध्यान करेंगे। इससे राज्य ध्यान एवं मानसिक शांति के वैश्विक मानचित्र पर विशेष पहचान बनाएगा।
 
आर्ट ऑफ लिविंग ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के राज्य समन्वयक रितुराज असाटी ने बताया कि मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों, शहरों एवं ग्रामीण अंचलों में एक साथ सामूहिक ध्यान सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें युवा, विद्यार्थी, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक एवं सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। 
 
पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित पहले विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर दुनिया भर से 85 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ ध्यान कर वैश्विक चेतना को ऊंचा उठाया था। इसी ऐतिहासिक क्षण की पृष्ठभूमि में गुरुदेव श्रीश्री रविशंकरजी  ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा मुख्यालय से, आज के अशांत और बेचैन होते संसार के लिए इस कालातीत साधना को अपनाने का आह्वान किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि ध्यान केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन समाजों के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है जो थकान, तनाव, संघर्ष, अनिश्चितता और भावनात्मक पीड़ा से जूझ रहे हैं।
 
दूसरे विश्व ध्यान दिवस के उत्सवों की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में ‘विश्व शांति के लिए ध्यान’ विषय पर गुरुदेव के विशेष संबोधन से हुई। यह कार्यक्रम भारत के स्थायी मिशन, जिनेवा द्वारा द आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से आयोजित किया गया। ऐसे समय में, जब हर आयु वर्ग और भौगोलिक सीमाओं के पार चिंता, बर्नआउट और अकेलेपन की समस्या बढ़ती जा रही है, गुरुदेव का संदेश इस बात पर केंद्रित था कि अशांति का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि मानव मन को स्थिर करने से भी संभव है।
 
 गुरुदेव ने कहा कि ध्यान अब दुनिया के लिए कोई विलासिता नहीं रह गया है। जब हमारी एक तिहाई आबादी अकेलेपन से और आधी आबादी मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रही है, तब हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है जो हमें स्वयं से जोड़ सके, जो हमारे भीतर जमा तनाव को दूर कर सके। यहीं ध्यान की भूमिका सामने आती है। 
 
ध्यान के संदर्भ में माइंडफुलनेस की अवधारणा को समझाते हुए गुरुदेव ने कहा कि माइंडफुलनेस ड्राइववे है और ध्यान आपका घर। ध्यान आपको भीतर गहराई तक ले जाता है और वह शांति देता है जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। ध्यान तो बस मन के कंप्यूटर में जमा अनावश्यक फाइलों को डिलीट करने जैसा है। 
 
गुरुदेव ने यह भी समझाया कि “हम सभी ऊर्जा हैं। उन्होंने श्रोताओं को इस ऊर्जा के स्वरूप पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, “क्या यह ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण है, क्या यह हमारे परिवेश में एकता और सौहार्द पैदा करती है? ध्यान इसका उत्तर देता है। ध्यान हमारे चारों ओर आवश्यक सामंजस्य रचता है और हमारी तरंगों को शुद्ध करता है।”
 
संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, महामहिम श्री अरिंदम बागची ने कहा, “हमें पिछले वर्ष जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए गुरुदेव की यात्रा आज भी सादर स्मरण है। गहरे संघर्ष और अविश्वास से भरी दुनिया में, ध्यान केवल आत्म-विकास की व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि जटिल वैश्विक परिस्थितियों को समझने, अविश्वास को पाटने और सहानुभूति विकसित करने का एक सशक्त माध्यम है।”
 
आधुनिक युग के बड़े हिस्से में, पश्चिमी दुनिया में ध्यान को या तो 'रहस्यमय' का दर्जा मिला, या फिर इसे हाशिए की साधना मानकर नज़रअंदाज़ किया गया। 1980 के दशक की शुरुआत में, जब आंतरिक विज्ञान पर चर्चा के लिए मुख्यधारा में बहुत कम स्थान था, तब गुरुदेव ने एक ऐसी यात्रा आरंभ की जिसने धीरे-धीरे लोगों को भीतर की ओर देखने के दृष्टिकोण को बदल दिया। उन्होंने ध्यान को दुनिया तक पहुँचाया। शिक्षा, संघर्ष समाधान, किसान कल्याण, कारागार सुधार, युवा नेतृत्व, कॉर्पोरेट तनाव प्रबंधन और समुदायों के पुनर्निर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में ध्यान को अपने कार्य का केंद्र बनाते हुए, वे 182 से अधिक देशों तक पहुँचे।
 
बुधवार के अपने संबोधन में गुरुदेव ने उन 192 देशों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव के अनुमोदन का समर्थन किया। किसी आंतरिक साधना का इतने व्यापक सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और संस्थागत स्तर पर, विभिन्न देशों और आस्थाओं के बीच स्वीकार किया जाना विरल है, और यही इस यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है।
 
इसी वैश्विक गति को आगे बढ़ाते हुए, गुरुदेव 19 दिसंबर को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से एक प्रमुख भाषण भी देंगे, जिसमें वे मानसिक दृढ़ता, संवाद और शांति को सुदृढ़ करने में ध्यान की भूमिका को और अधिक रेखांकित करेंगे, विशेषकर एक ऐसे विश्व में जो लगातार ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है।
 
 इस वर्ष भी 21 दिसंबर को लाखों लोगों के गुरुदेव के साथ जुड़ने की संभावना है, जब वे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित प्रतिष्ठित ओक्यूलस से रात 8.30 बजे (भारतीय समयानुसार) एक परिवर्तनकारी सत्र और संक्षिप्त ध्यान का मार्गदर्शन करेंगे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाममोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकार

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकारStatement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

और भी वीडियो देखें

INDvsSA मैच लखनऊ के कोहरे के कारण हुआ रद्द, BCCI की हुई किरकिरी

INDvsSA मैच लखनऊ के कोहरे के कारण हुआ रद्द, BCCI की हुई किरकिरीINDvsSA घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को होने वाला चौथा टी-20 मुकाबला रद्द कर दिया गया है।अंपायर रोहन पंडित और केएन अनंतपद्मनाभन अंपायरों द्वारा कई के बार के निरीक्षण के बाद अंतत: नौ बजे के बाद आज होने वाले चौथे टी-20 मैच को रद्द घोषित कर दिया।

बंगाल की खाड़ी के लिए जारी हुआ NOTAM, कौनसी मिसाइल टेस्ट करने वाला है भारत

बंगाल की खाड़ी के लिए जारी हुआ NOTAM, कौनसी मिसाइल टेस्ट करने वाला है भारतभारत में कुछ समय से लगातार तेजी से मिसाइल और अन्य स्वदेशी हथियारों का परीक्षण और निर्माण किया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं की ताकत को लगातार बढ़ाया जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक देश एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। केंद्र सरकार ने आगामी 22 से 24 दिसंबर की अवधि के लिए विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में NOTAM जारी कर दिया है।

गोरखनाथ रोड पर नए ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी

गोरखनाथ रोड पर नए ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगीChief Minister Yogi Adityanath: गोरखपुर में यातायात सुगमता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नाथपंथ के विश्व विख्यात गोरखनाथ मंदिर और सोनौली मार्ग होते हुए नेपाल तक की कनेक्टिविटी वाले धर्मशाला-गोरखनाथ मंदिर मार्ग पर नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा गया है। इस नवनिर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री शुक्रवार (19 दिसंबर) को करेंगे।

ODOP 2.0: मुख्यमंत्री योगी के विजन से और सशक्त होगा ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ कार्यक्रम

ODOP 2.0: मुख्यमंत्री योगी के विजन से और सशक्त होगा ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ कार्यक्रमChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षी ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ODOP) कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग ODOP 2.0 की रणनीति तैयार कर रहा है। इसके तहत जहां वर्तमान योजनाओं को अधिक प्रासंगिक और परिणामोन्मुखी बनाया जाएगा, वहीं नई पहलों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी का विजन, अब ग्रामीण महिलाएं सीखेंगी बिजनेस स्किल

मुख्यमंत्री योगी का विजन, अब ग्रामीण महिलाएं सीखेंगी बिजनेस स्किलChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आधुनिक उद्यमी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता को मजबूती देने के उद्देश्य से राजधानी लखनऊ में प्रदेश के हर जिले से महिला उद्यमी एक मंच पर जुटेंगी और देश-विदेश के विशेषज्ञों से सीखेंगी।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com