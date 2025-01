दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान, मतगणना 8 को

ratlam e scooter exploded while charging 11 year old girl died in blast madhya pradesh : मध्यप्रदेश के रतलाम से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहां ई-बाइक चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। इसमें 11 साल की मासूम की मौत हो गई है। मीडिया खबरों के अनुसार बच्ची के नाना समेत परिवार के 2 अन्य लोग झुलस गए। इन्हें अस्पाल में भर्ती करवाया गया। शनिवार देर रात हुए हादसे में घर का सामान भी खाक हो गया।