पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली साइबर ठगी के शिकार, लिंक क्लिक करते ही लगा 1 लाख का चूना

मुंबई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली साइबर ठगी का शिकार हो गए। KYC अपडेट के नाम पर उन्हें 1,13,998 रुपए का चूना लगा दिया गया। पुलिस ने इस मामले अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए कांबली को फोन किया और उन्हें एक लिंक भेजी। लिंक पर क्लिक करते ही कांबली के अकाउंट से रुपए गायब हो गए।

Mumbai: An FIR registered at Bandra Police Station, against unidentified person, based on a complaint by former cricketer of being duped of Rs 1,13,998 on the pretext of KYC update.

