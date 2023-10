36 साल के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज उतरे मैदान पर, 2011 में भारतीय मैदान पर ही खेला था पहला विश्वकप

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने गुरुवार को संकेत दिया कि मौजूदा विश्व कप में अगर पाकिस्तानी टीम नाकाम रहती है तो बाबर आजम को कप्तानी गंवानी पड़ सकती है। (Babar Azam might lose the captaincy in 2023 ODI World Cup) पाकिस्तान को विश्व कप में बने रहने के लिए शुक्रवार को चेन्नई में दक्षिण अफ्रीका को हर हालत में हराना होगा (PAKvsSA Chennai) इसमें हारने पर सेमीफाइनल में प्रवेश की उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी।